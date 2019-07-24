خاص "الفن"- رنا شميس: هذا اليوم هو تكريم شخصي ليخاص "الفن"- هنا شيحة تتجاوز إنفصالها عن أحمد فلوكس...

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​رنا شميس​ سعادتها لخوضها تجربة التقديم، في إحتفالية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالعيد التاسع والخمسين لتأسيس ​التلفزيون العربي السوري​، في دار الأسد للثقافة والفنون.

وقالت شميس لموقع "الفن": "سعيدة جداً بأنني كنت جزءاً من الإحتفالية، ووجودي على مسرح الأوبرا في هذا اليوم بالذات هو تكريم شخصي لي".

وتميّزت شميس خلال الإحتفالية بطلاقتها وعفويتها وأداءها الصوتي المحترف، بحضور عدد كبير من المسؤولين والفنانين والإعلاميين.

من ناحية ثانية، عبرت شميس عن فرحها لأنها نجحت بالوصول إلى قلوب الناس بشخصية "ربى ناصر" في مسلسل "​دقيقة صمت​"، معتبرة أن هذا الدور ربما يشكل إنعطافة في مسيرتها الفنية، بعد النجاح الكبير الذي حققته، علماً أنها قدمت قبله الكثير من الأدوار الصعبة والمتنوعة.