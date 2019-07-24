خاص الفن- ملحم زين يكشف عن الاغنيتين اللتين سيصورهما على طريقة الفيديو كليب

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الميني ألبوم الذي طرحه الفنان اللبناني ​ملحم زين​ تحت عنوان "لهون وبس" نجاحا كبيرا وفي تصريح خاص لموقع الفن قال انه سيصور اغنيتين من الخمس التي طرحها على طريقة الفيديو كليب وهما اغنية "صفا قلبي" واغنية "من مدة" على الارجح.

وكان موقع الخليج 365 رافق ملحم زين في تمريناته لحفلته مع الفنان ​شربل روحانا​ لمهرجانات بيبلوس التي سيحييها نهار الجمعة المقبل والتي سيقدم فيها مزيج من الاغنيات الفلكلورية التي تختص بالتراث من الاندلسي مرورا بمصر العراق سوريا وصولا الى لبنان.