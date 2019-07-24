سمية الألفي منزعجة من تداول أخبار صحة فاروق الفيشاوي وتؤكد للفن: بخير ويتواجد في منزله

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية المعتزلة ​سمية الألفي​ انزعاجها الشديد من تداول أخبار تعرض طليقها الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ لوعكة صحية وان حالته حرجة، خاصة وأنها لم تكن تريد ان يخرج الخبر لوسائل الاعلام أو الجمهور.

وأكدت سمية لموقع "الفن" أنها غاضبة من هذا الأمر مضيفة أن الفيشاوي صحته في تحسن وأنها تتواجد معه في المزرعة الخاصة به وتلازمه منذ فترة بصحبة نجلهما الثاني "عمر" مشيرة إلى أنها عاتبت ابنها أحمد على تصريحه بمرض والده وطلبت منه أن يناشد وسائل الاعلام والفنانين بالتحدث عن الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي.

وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.