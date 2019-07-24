خاص "الفن"- باسكال مشعلاني تكشف سر "جايي صلي بمحبستك" وإبنها يطل معها في الكليب

ميرنا وليد - بيروت - بعد إطلاقها ترنيمة "جايي صلي بمحبستك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، طالبة فيها شفاعة القديس مار شربل في يوم عيده الذي صادف يوم الأحد الماضي، وبعد أن حصدت أصداء إيجابية وعدد مشاهدات كبير، تواصل موقع "الفن" مع الفنانة ​باسكال مشعلاني​ التي عبّرت عن أهمية الإيمان في حياتها الشخصية، وقالت إن الجانب الروحي كان دائماً من أولوياتها، موضحة أن الصلاة كانت دائماً وستظل على شفاهها، معتبرةً إياها غذاء للنفس، وموقدة لتهذيب الإنسان وتحسين سلوكه.

وأضافت باسكال أنه عند ولادة إبنها "للّو" أطلقت ترنيمة للقديسة رفقا، بعد أن كانت قد طلبت شفاعتها لتيسير فترة حملها وعملية الولادة حينها، ونشير إلى أن "للّو" يظهر في كليب باسكال الجديد "جايي صلي بمحبستك".

وعن إختيارها تقديم ترنيمة للقديس شربل تحديداً، قالت لنا باسكال :"السبب هو إنتشار إسم ​القديس شربل​ وعجائبه في كافة أقطار الأرض، رافعاً بذلك إسم لبنان كبلد قداسة، وأرض للرب، القديس شربل يلمس قلوب الجميع على مختلف طوائفهم وجنسياتهم، والترنيمة هي تعبير عن الشكر لهذا القديس العظيم، آمل أن تلمس كلمات الترنيمة قلوب المتألمين وقليلي الإيمان، لتشعل داخلهم شرارة الإيمان بإله الكون، بشفاعة مار شربل".

"جايي صلي بمحبستك" من كلمات ​مارينا جحا مرعب​، ألحان وتوزيع ​ملحم أبو شديد​، أما الفيديو كليب من إخراج ​بول عقيقي​.