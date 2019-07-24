السعودية تعلن أجازة عيد الأضحى 12 يوما

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 03:52 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء فترة اجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2019 بشكل رسمي .

حيث نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية بيانا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حددت من خلاله أيام الإجازة .

وقالت الوزارة في البيان أن الأجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس ( الموافق 4 ذي الحجة ) ، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس ( الموافق 17 ذي الحجة ) .

ويظهر من البيان أن أجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوما .

ووفقا للبيان تكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس .