شاهد.. اول ظهور لـ حلا الترك من منزل والدها بعد اعلان دنيا بطمة عودتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 03:52 مساءً - أطلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك من منزل والدها في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وبدت حلا الترك، في الفيديو، سعيدة ومرتاحة جدًا واستعرضت المكياج الخاص بها.
وقال البعض إنها كانت غير سعيدة حين كانت مع أمها التي كانت تفرض عليها كل شيء.
وكانت حلا الترك قد عادت إلى أحضان والدها محمد الترك، بعدما ابتعدت عنه لسنتين، قبل أن تختاره مجددًا وتتخلى عن والدتها.
الفنانة المغربية دنيا بطمة أكّدت في لقاء تلفزيوني معها، إن حلا انتقلت للعيش معها ومع والدها وأختها في المنزل بعدما أصبحت في الـ 18 عامًا وبات يحق لها الإختيار.
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