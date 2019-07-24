أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده ونجاح فيلم «الممر» مع أصدقائه.. ويكشف عن عمره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أحمد عز بعيد ميلاده في حفل صغير أعده له عدد من أصدقائه في المنزل.

أصدقاء عز أحضروا له قالب تورتة مميزة حمل مجسما لشخصيته في فيلم “الممر” مع تعليق بالونات حملت رقم “70 مليون” في إشارة لتحقيق الفيلم إيرادات وصلت لهذا الرقم.

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الفنان المصري شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن عمره، حيث كتب تعليقا على الصور: “48”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهور عز، وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.

يذكر أن الفنان المصري أحمد عز من مواليد 23 يوليو عام 1971، وقد شارك في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم “الممر”، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، وأسما أبو اليزيد، وهند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.

وينتظر عز عرض فيلمه الجديد “ولاد رزق2”، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داوود، وخالد الصاوي، وغيرهم، وهو من إخراج طارق العريان.