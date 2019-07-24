امتيازات خاصة وفُرص للتطوير الذاتي والأكاديمي محور اتفاقية تعاون بين “الجامعة الأميركية في دبي – AUD” و”مجموعة MBC”

متابعة بتجـــــــــــرد: وقّعت كل من “الجامعة الأميركية في دبي – AUD” و”مجموعة MBC” اتفاقية تعاون مشترك بينهما، يحصل بموجبها موظفو المجموعة وأُسرِهم على امتيازات خاصة وفُرص للتطوير الذاتي والأكاديمي، وذلك ابتداءً من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. وبالتالي، يُمكن لموظفي “مجموعةMBC” والأفراد المؤهّلين من عائلاتهم، الاستفادة من حسومات خاصة على برامج الماجستير والبكالوريوس في الجامعة.

في هذا السياق، عمد الدكتور ديفيد شميدت، رئيس “الجامعة الأميركية في دبي – AUD”، خلال لقاء عُقد في المقر الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في مدينة دبي للإعلام، إلى تعريف موظفي المجوعة بالبرامج الدراسية للجامعة. وأكّد شميدت خلال اللقاء على مدى اعتزازه بإبرام اتفاقية التعاون مع MBC. كما أكّد شميدت على “أهمية هذه الخطوة في تطوير العاملين في القطاع الإعلامي مستقبلاً”.

من جانبه، قال علي جابر، مدير عام القنوات في MBC: “إن التعليم العالي النوعي أساسي للعاملين في مجموعة إعلامية مثل MBC”، لافتاً إلى أن “مستقبل المجموعة لا يكمُن فقط في السعي وراء المواهب التقنية والابداعية بل، أيضاً في سعيها الدائم إلى تعزيز قدرات مواردها البشرية، على تنوّعها واختلافها”. وختم جابر: “إن هذا المشروع هو أحد أبرز المشاريع بالنسبة للعاملين في MBC وعائلاتهم”.