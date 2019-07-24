شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها تعرف على أهم 7 محطات فى مشوار منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة منة شلبى بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب زملائها فى الوسط الفني وجمهورها الذين أحبوها على مدار سنوات بسبب الأدوار التى لعبتها خلال مشوارها ما يجعلنا نسلط الضوء على أبرز محطاتها الفنية التي تمكنت بواسطتها من حفر اسمها كواحدة من أهم نجمات جيلها.

1- بدايتها في التمثيل كانت عام 2000 وذلك من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة" التى شاركت فيه مع الفنانة سميحة أيوب، إلا ان بداية تعارفها مع الجمهور فى الدرما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "أين قلبى" مع يسرا.





2- ربما لا يعلم كثيرون أنها شاركت خلال فيلم العاصفة بصحبة الفنانة يسرا، وذلك بسبب حجم الدور الصغير.





3- أبرز محطاتها الفنية جاء من خلال فيلم الساحر التي لعبت فيه دور البطولة مع النجم محمود عبد العزيز حيث رشحها للعب الدور بناءا على رؤيته ورغبته شخصياً لتنجح من خلاله وتثير ردود فعل واسعة حينها.





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4- فيلم "كلم ماما" أيضاً من أهم محطاتها الفنية حيث شاركت فيه بصحبة الفنانة عبلة كامل وبرفقة مجموعة من نجمات جيلها مثل مي عز الدين.





5- من أهم أعمالها أيضاً فيلم "عن العشق والهوى" التي لعبت فيه دور مهم ونجحت خلاله فى إثبات نفسها كممثلة شابة تمتلك موهبة كبيرة أمام أحمد السقا.





6- شكلت مع أحمد حلمي ثنائى ناجح خلال فيلمي "كده رضا" و"نأسف على الإزعاج" حيث حقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على مستوي النقاد والإيرادات.





7- مثلما شاركت النجم محمود عبد العزيز أحد أهم أعماله لعبت دور كبير بصحبة النجم يحيي الفخراني فى مسلسل "سكة الهلالى".