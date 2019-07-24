القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة نجوى فؤاد، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان فاروق الفيشاوي بعد مرضه.
وكتبت نجوى فؤاد: "اخى وعزيزى فاروق الفيشاوي اتمنى لك الشفاء العاجل".وأعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عدة أشهر، وأكد أنه سيحارب المرض وسينتصر عليه.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #فاروق الفيشاوى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من نجوى فؤاد لـ فاروق الفيشاوى بعد إصابته بـ السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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