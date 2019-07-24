شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسلسل "لآخر نفس " على "on e" و "on drama" بعد تحقيقه نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة " on e " و " on drama " إعادة عرض مسلسل " لآخر نفس " للنجمة ياسمين عبد العزيز وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي. Advertisements يذاع المسلسل في الساعة الثامنة علي "on e" ، فيما يتم عرضه على "on drama" في العاشرة مساءً. مسلسل "لآخر نفس" ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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