شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينشر صورة تجمعه مع أمير كرارة بعد تصوير حلقة "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم كريم عبد العزيز عن تصويره حلقة مع النجم أمير كرارة فى برنامجه الجديد "سهرانين" المقرر عرضه على قناة ON E أول شهر أغسطس المقبل، لينضم كريم إلى قائمة النجوم الذين صوروا حلقاتهم فى الموسم الثانى من البرنامج والذى انطلق تصوير حلقاته الشهر الماضى.



كريم عبد العزيز وأمير كرارة

نشركريم عبد العزيزصورة تجمعه بأمير كرارة على حسابه بموقع "انستجرام" بعد انتهائه من تصوير الحلقة وعلق عليها :"مع أمير كرارة الانسان المحترم و النجم الكبير في حلقة من برنامجه "سهرانين" هيتذاع أخراغسطس.. صباحكم رضا".

Advertisements

وفى سياق آخر ينتظر كريم طرح فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2" فى دور العرض المصرية غداً الخميس الموافق 25 يوليو للمنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك فى بطولة الفيلم نيللى كريم، هند صبرى، اياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، مروان يونس، تامر هشام وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى.