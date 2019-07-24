شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور مهنئا تريزيجيه بالانتقال للدورى الإنجليزى: تستأهل اكتر من كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد أنور، على تهنئة محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب ، بعد انتقاله إلى نادى استون فيلا الإنجليزى ، خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد أنور، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لتريزيجيه بقميص أستون فيلا، وكتب عليها قائلا: "تريزيجيه مضى لأستون فيلا الإنجليزى مبروك ياحبيب قلبي أنت تستأهل اكتر من كده بكتير".

Advertisements

وقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.