شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى .. حالة الفنان مازالت حرجة.. وهنيدى وإلهام شاهين أبرز زواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاروق الفيشاوى تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية مفاجئة ، أدت إلى تدهورحالته ونقله إلى أحد المستشفيات، وأكدت مصادر مقربة ل" الخليج 365"، أن حالته لا زالت حرجة وأمر الطبيب المعالج أن يتلقى العلاج داخل المستشفى، ويقيم معه بصفة دائمة صديقه عماد رشاد وأولاده وسمية الالفى.

فاروق الفيشاوى زاره عدد كبير من الفنانين منهم : محمد هنيدى، والمخرج عمر عبد العزيز والنجمة إلهام شاهين، وبوسي شلبي وبعدها منع الأطباء الزيارة عنه .

فاروق الفيشاوى كان قد أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

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وشارك فاروق الفيشاوى مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلقت عروضها فى شهر فبراير الماضى، مع ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.