شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حساب "يسرا جروب" على وفاة والدة النجمة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حساب يسرا جروب، على موقع إنستجرام، والدة النجمة يسرا التى رحلت صباح اليوم الاربعاء بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وتشيع اليوم الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر مباشرة، لدفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

وكتب المسئول عن الحساب: " لله ما أخذ و لله ما أعطى إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء لوالدة يسرا".

وأشارت النجمة يسرا فى إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها ليس لديها أى حسابات على السوشيال ميديا، ولكنها دائما تتابع صفحة يسرا جروب على "إنستجرام"، و كل ما تنشره الصفحة عنها صحيح.

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كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على اثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفت اليوم.