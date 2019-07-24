محمد أنور يعلق على انتقال تريزيجيه لـ "أستون فيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: هنأ الفنان محمد أنور صديقه اللاعب المحترف محمود حسن تريزيجيه على انضمامه لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر أنور صورة لـ تريزيجيه: "تريزيجيه مضى لأستون فيلا الإنجليزي مبروك يا حبيب قلبي انت تستاهل أكتر من كده بكتير وان شاء الله يبقى فتحه خير عليك". الجدير بالذكر أن أستون فيلا أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع تريزيجيه.

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