محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نعت الفنانة نجوى فؤاد، والدة النجمة يسرا التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء. ونشرت نجوى صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "البقاء لله في والدتك الغالية وإن لله وإن إليه راجعون". ومن المقرر أن تخرج الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى فؤاد تقدم التعازي ليسرا في وفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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