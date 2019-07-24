"فانز يسرا" ينعون والدتها: "لله ما أخذ ولله ما أعطى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نعت الصفحة الرسمية للفنانة يسرا، والدتها، التي رحلت عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت: بمزيد من الرضا والتسليم ننعي لكم وفاة والدة الفنانة يسرا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء:"

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انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله".

وتوفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام".

وقالت بوسي شلبي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن صلاة الجناة بعد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة".