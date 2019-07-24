يسرا تستقبل عزاء والدتها الجمعة في عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
تستقبل الفنانة يسرا، العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.
وتوفيت والدة الفنانة يسرا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام"".
وقالت بوسي شلبي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن صلاة الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة".
يذكر أن ولدة الفنانة يسرا مرت بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.
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