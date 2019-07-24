شريف منير يوجه رسالة لـ كريم عبد العزيز:" صاحبي بجد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان شريف منير، عن حبه لصديقه الفنان كريم عبد العزيز، موجهًا له رسالة من خلال صورة جمعتهما من مسلسل "الزيبق"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلق شريف منير على الصورة قائلًا:" كريم عبد العزيز .. أعز الناس .. صاحبي بجد . لحظة خاصة بين أخّين".
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل الزيبق عُرض في رمضان 2017، بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وسهر الصايغ، من تأليف وائل عبد الله ووليد يوسف، وإخراج وائل عبد الله.
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