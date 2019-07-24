تراند اليوم : أول تعليق لـ "فاروق الفيشاوي" على أزمته الصحية...

علق الممثل المصري النجم فاروق الفيشاوي على الأزمة الصحية، التي تعرض لها أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره الثلاثاء.

ونقلت مجلة "لها" عن الفيشاوي قوله إن ما حدث له "أزمة صحية بسيطة ومرت بسلام"، موضحًا أن نقله للمستشفى كان للاطمئنان على صحته فقط، وأنه لم يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى للمتابعة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة الفيشاوي داخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من السرطان.

وقالت رئيس اللجنة الصحية في نقابة الممثلين المصريين الفنانة نهال عنبر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن "زميلها الفيشاوي على قيد الحياة لكن حالته حرجة جدًا، في الوقت الحالي، وأنه كان يعالج من خلال تجهيزات خاصة في بيته في حجرة خاصة، ثم رأى الأطباء ضرورة نقله إلى المستشفى، لإدخاله العناية الفائقة، لعلاجه من الأورام التي يعاني منها، مع منع الزيارة، خصوصًا أن الوعكة قوية".

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد في حينه أنه سيتعامل مع المرض على أنه صداع أو "نزلة برد"، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.

