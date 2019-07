دانيال رادكليف يكمل عامه الـ 30... كيف دمّرت سلسلة هاري بوتر حياته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 02:24 مساءً - احتفل النجم العالمي دانيال رادكليف Daniel Radcliffe أمس بذكرى ميلاده الـ 30 وسط احتفاء محبيه وعشاقه الذين استمتعوا بدوره في سلسلة أفلام هاري بوتر Harry Potter، إذ أنه لعب بطولتها وحققت نجاحاً كبيراً مما جعله يتمتع بشعبية عريضة على مستوى العالم.



الشهرة الذى حققها دانيال رادكليف لم يكن لها تأثيراً إيجابياً على حياته، إنما عاش بسببها كابوس ربما لم يتخيله البعض وكاد يقضي عليه مثلما قضى على آخرين نالوا من الشهرة قسطاً كبيراً منذ الطفولة.



سلسلة هاري بوتر أفسدت حياته

دانيال رادكليف في دور هاري بوتر الشهير



خلال ظهوره في أحد البرامج، كشف دانيال رادكليف مؤخراً أنه عانى الأمرين بسبب دوره في سلسلة هاري بوتر الشهيرة مما جعله لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية لارتباطه في ذهن الناس بتلك الشخصية التي ظلت عالقة في عقول محبيه. وبالتالى كي ينسى الشهرة ويعيش كما يحلو له، أقدم في أواخر سن المراهقة على إدمان الخمور بشراهة حتى يتسنى له المشى في الشارع دون أن يشعر بوجود أناس يراقبون كل تصرفاته.



أمور لا تعرفونها عن حياة دانيال رادكليف

دانيال رادكليف نجم السلسلة الشهيرة هاري بوتر



لم يرغب والدا دانيال رادكليف في تقديمه لدور هاري بوتر لأن عقد الفيلم كان يلزمه بتقديم كافة أجزاء السلسلة.



يعاني رادكليف من اضطراب مرض عصبي مزمن يدعى "dyspraxia" أو ما يسمى بمرض خلل الأداء، ويبدأ هذا المرض في مرحلة الطفولة ويؤثر على حركته وتناسقها.



من أكثر أجزاء سلسلة هارى بوتر المفضلة لدانيال هو الجزء الثالث بعنوان "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban".

النجم العالمي دانيال رادكليف





من نجوم هوليوود الذي يعشقهم رادكليف، كاميرون دياز، جوليا روبرتس، سكارليت جوهانسون وبن ستيلر.



عندما كان طفلاً، حلم دانيال رادكليف دائماً بأن يكون لاعب كريكيت في منتخب إنجلترا.



خلال السنوات السبع التي صورت فيها سلسلة هاري بوتر، غاب دانيال عن التصوير مرتين فقط بسبب أنفلونزا المعدة.



شارك دانيال رادكليف فى أواخر عام 2010 بالأداء الصوتي لإحدى حلقات المسلسل التلفزيونى الشهير عائلة سمبسون "The Simpsons".

Advertisements

سلسلة هاري بوتر حياته دمرت حياته





لقبه زملاءه الذين شاركوه تصوير هاري بوتر بـ "هاري بوفرHarry Puffer " أو البخاخ هاري، نتيجة العادة التي لازمته أثناء لك، إذ كان يدخن قرابة العشرين سيجارة يومياً.



له العديد من الأعمال الخيرية، فهو مشارك في دعم جمعية Demelza لدعم اطفال التوحد.



دانيال رادكليف هو أصغر الأشخاص الذين لهم صورة في معرض الشخصيات الوطنية إلى جانب أفراد العائلة المالكة.