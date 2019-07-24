أهم الأفلام التي تعرض في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 02:24 مساءً - تقوم "سينما فوكس" باختيار أقوى وأجدد الأفلام الأجنبية والعربية كل أسبوع لعرضها في صالاتها في كل من "الرياض، وجدة، والدمام"، وتنال هذه الأفلام إعجاب الكبار والصغار، حيث تحرص سينما فوكس على اختيار أفلام تناسب جميع الأذواق، وتعد الأفضل والأكثر مشاهدة في العالم كله.
اسم الفيلم: The Lion King 2019
نوعه: أنيمشن
مدته: 120 دقيقة
اسم الصالة: عادية / ماكس / كيدز / آيماكس / جولد
العرض مخصص: للعائلة فقط – للرجال فقط
يعرض في كل من الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Spider-Man: Far From Home - 2019
نوعه: أكشن
مدته: 130 دقيقة
اسم الصالة: عادية / جولد
العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط
يُعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام
اسم الفيلم: Stuber
نوعه: أكشن، كوميدي
مدته: 95 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط
يُعرض في كل من الرياض – جدة- الدمام
اسم الفيلم: Toy Story 4
نوعه: أنيميشن
مدته: 100 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يُعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام
اسم الفيلم: The Extractors
نوعه: أكشن
مدته: 100 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط
يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام
اسم الفيلم: Crawl 2019
نوعه: أكشن
مدته: 100 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط
يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام
اسم الفيلم: Super 30
نوعه: Biographical "هندي"
مدته: 155 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام
اسم الفيلم : long shot
نوعه: كوميدي
مدته: 125 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يُعرض في الرياض
اسم الفيلم: Annabelle Comes Home
نوعه: رعب
مدته : 110 دقائق
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط
يُعرض في كل من الرياض - الدمام - جدة
اسم الفيلم: Men in Black: International
نوعه: أكشن
مدته: 115 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يعرض في كل من الرياض - جدة
اسم الفيلم: The Hustle
نوعه: أكشن
مدته: 100 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط
يُعرض في كل من الرياض - الدمام
اسم الفيلم: John Wick: Chapter 3 – Parabellum
نوعه: أكشن
مدته: 130 دقيقة
اسم الصالة: عادية / جولد
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط
يُعرض في الرياض
اسم الفيلم: X-Men Dark Phoenix
نوعه: أكشن
مدته: 115 دقيقة
اسم الصالة: كيدز
العرض مخصص: للعائلات فقط
يعرض في الرياض - جدة
اسم الفيلم: The Secret Life of Pets 2
نوعه: أنيميشن
مدته: 90 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يُعرض في الرياض
اسم الفيلم: Aladdin
نوعه: Adventure
مدته: 130 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط
يُعرض في كل من الرياض - جدة
اسم الفيلم: Asterix: The Secret of the Magic Potion
نوعه: أنيمشن
مدته: 85 دقيقة
اسم الصالة: كيدز / عادية
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط
يعرض في كل من الرياض – جدة - الدمام
فيلم الأسبوع:
The Lion King 2019
من أقوى أفلام الأنمي، وحائز على عديد من الجوائز العالمية، يجمع بين الأنيميشن والدراما والمغامرة والإثارة والتشويق، ويدور حول قصة الأسد الملك "سيمبا" المشهورة التي أنتجت كفيلم للمرة الأولى عام 1994 وحمل العنوان نفسه.
الفيلم ملحمي موسيقي أمريكي، لكن بنسخة واقعية لعام 2019، حيث يخوض الشبل سيمبا رحلة طويلة مع العالم والذات بعد موت والده "موفاسا" غدراً على يد "سكار" شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائماً على وجهه إلى أن تلوح في الأفق رياح تغيير الماضي الأليم.
إخراج: جان فافريو
تأليف: ليندا ولفيرتون "مبتكرة الشخصيات" جيف ناثانسون "سيناريو وحوار"
طاقم العمل: دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، بيونسيه نولز وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر أهم الأفلام التي تعرض في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.