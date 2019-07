أهم الأفلام التي تعرض في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 02:24 مساءً - تقوم "سينما فوكس" باختيار أقوى وأجدد الأفلام الأجنبية والعربية كل أسبوع لعرضها في صالاتها في كل من "الرياض، وجدة، والدمام"، وتنال هذه الأفلام إعجاب الكبار والصغار، حيث تحرص سينما فوكس على اختيار أفلام تناسب جميع الأذواق، وتعد الأفضل والأكثر مشاهدة في العالم كله.



اسم الفيلم: The Lion King 2019

نوعه: أنيمشن



مدته: 120 دقيقة



اسم الصالة: عادية / ماكس / كيدز / آيماكس / جولد



العرض مخصص: للعائلة فقط – للرجال فقط



يعرض في كل من الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: Spider-Man: Far From Home - 2019

نوعه: أكشن



مدته: 130 دقيقة



اسم الصالة: عادية / جولد



العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط



يُعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام



اسم الفيلم: Stuber

نوعه: أكشن، كوميدي



مدته: 95 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط



يُعرض في كل من الرياض – جدة- الدمام



اسم الفيلم: Toy Story 4

نوعه: أنيميشن



مدته: 100 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يُعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام



اسم الفيلم: The Extractors

نوعه: أكشن



مدته: 100 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط



يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام



اسم الفيلم: Crawl 2019

نوعه: أكشن



مدته: 100 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط



يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام



اسم الفيلم: Super 30



نوعه: Biographical "هندي"



مدته: 155 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يعرض في كل من الرياض - جدة - الدمام



اسم الفيلم : long shot



نوعه: كوميدي



مدته: 125 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يُعرض في الرياض



اسم الفيلم: Annabelle Comes Home



نوعه: رعب



مدته : 110 دقائق



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط



يُعرض في كل من الرياض - الدمام - جدة



اسم الفيلم: Men in Black: International



نوعه: أكشن



مدته: 115 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يعرض في كل من الرياض - جدة



اسم الفيلم: The Hustle



نوعه: أكشن



مدته: 100 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط



يُعرض في كل من الرياض - الدمام



اسم الفيلم: John Wick: Chapter 3 – Parabellum



نوعه: أكشن



مدته: 130 دقيقة



اسم الصالة: عادية / جولد



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط



يُعرض في الرياض



اسم الفيلم: X-Men Dark Phoenix



نوعه: أكشن



مدته: 115 دقيقة



اسم الصالة: كيدز



العرض مخصص: للعائلات فقط



يعرض في الرياض - جدة



اسم الفيلم: The Secret Life of Pets 2



نوعه: أنيميشن



مدته: 90 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يُعرض في الرياض



اسم الفيلم: Aladdin



نوعه: Adventure



مدته: 130 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط



يُعرض في كل من الرياض - جدة



اسم الفيلم: Asterix: The Secret of the Magic Potion



نوعه: أنيمشن



مدته: 85 دقيقة



اسم الصالة: كيدز / عادية



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط



يعرض في كل من الرياض – جدة - الدمام



فيلم الأسبوع:



The Lion King 2019



من أقوى أفلام الأنمي، وحائز على عديد من الجوائز العالمية، يجمع بين الأنيميشن والدراما والمغامرة والإثارة والتشويق، ويدور حول قصة الأسد الملك "سيمبا" المشهورة التي أنتجت كفيلم للمرة الأولى عام 1994 وحمل العنوان نفسه.



الفيلم ملحمي موسيقي أمريكي، لكن بنسخة واقعية لعام 2019، حيث يخوض الشبل سيمبا رحلة طويلة مع العالم والذات بعد موت والده "موفاسا" غدراً على يد "سكار" شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائماً على وجهه إلى أن تلوح في الأفق رياح تغيير الماضي الأليم.



إخراج: جان فافريو



تأليف: ليندا ولفيرتون "مبتكرة الشخصيات" جيف ناثانسون "سيناريو وحوار"



طاقم العمل: دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، بيونسيه نولز وآخرون.