كشفت خبيرة التجميل الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، عن صور وأسماء شقيقتيها لأول مرة.
ونشرت سارة الودعاني على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، مقطع فيديو يجمع الشقيقات الثلاثة، معلقة ” أما أم سعد، 28 سنة، نجلا 32 سنة من الجمال، مضاوي ما تبي أحد يعرف عمرها ” .
وفي مقطع فديو آخر، ظهرت سارة برفقة شقيقها وهي تعذبه بينما يقود السيارة، فبينما يتصفح هاتفه واصلت ضربه على كتفه دون الرد من شقيقها.
وقالت سارة في الفيديو إن شقيقها كان يضربها مثيرًا وهي صغيرة وكان يعتبرها فأر تجارب، لذا لم يقوى على ضربها الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول ظهور لشقيقات سارة الودعاني.. وهكذا عذبت شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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