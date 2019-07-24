نشر الفنان شريف منير ،صورة برفقة الفنان كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق شريف على الصورة قائلاً:" كريم عبد العزيز .. أعز الناس .. صاحبي بجد . لحظة خاصة بين أخّين". أعز الناس .. صاحبي بجد . لحظة خاصة بين أخّين". يذكر أن آخر ظهور سينمائي لشريف منير، كان من خلال فيلم "الممر" الذي طرح في عيد الفطر الماضي، ظهر شريف كضيف شرف بمشاركة الفنان أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس. "الممر" الذي طرح في عيد الفطر الماضي، ظهر شريف كضيف شرف بمشاركة الفنان أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير عن كريم عبد العزيز: أعز الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.