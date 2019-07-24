‪تفاصيل حفل محمد رمضان الأول بالسعودية

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس المقبل بجدة، ومن المقرر أن يقدم العديد من أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
ويعد هذا الحفل هو الثاني بعد حفلهبمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، والأول له بالسعودية، ويشهد أيضا باكورة تعاونه مع شركة روتانا لإدارة أعماله الفنية بالخارج، وهي أيضا الشركة المنتجة لكليب أغنيته "بابا" التي تم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وكان محمد رمضان قد طرح منذ أيام أغنية "إنساي" بمصاحبة الفنان المغربي سعد لمجرد على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات مرتفعة، حيث حصدت ما يقرب من 34 مليون مُشاهدة، في اليوم السادس من طرحها.
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