وفاة والدة يسرا والجنازة بمسجد السيدة نفيسة اليوم

توفت، اليوم، والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، وتشيع اليوم

الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر مباشرة، لدفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

وكانت يسرا قد لازمت والدتها في الأيام الأخيرة، حيث أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.