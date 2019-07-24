أول صدمة لأحمد المحمدي في الموسم الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم المصري أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى إنجلترا بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، للانضام إلى تدريبات فريقه الإنجليزي أستون فيلا، استعدادا للموسم الجديد.

صحيفة “THE VILLAN” المنتمية لنادي أستون فيلا الإنجليزي، صدمت اللاعب باستبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق الملقب بـ”الفيلانز” في الموسم الجديد.

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الصحيفة توقعت أيضا أن يحجز اللاعب المصري محمود حسن “تريزيجيه”، الوافد الجديد للفريق ونجم منتخب مصر مقعده في التشكيلة الأساسية لنادي أستون فيلا في الموسم الجديد، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع فريق قاسم باشا التركي.

تريزيجيه كان قد قدم مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين، مع الفريق التركي، وكذلك مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر مؤخراً.

ومن المنتظر أن يعلن نادي أستون فيلا خلال الساعات القادمة عن تعاقده مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر، قادماً من قاسم باشا التركي مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، وكذلك دوجلاس لويز لاعب مانشستر سيتي والذي خرج على سبيل الإعارة لصفوف جيرونا في الموسم الماضي.