شاب يطارد والده ويشعل النيران في جسده.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشعل شاب مصري النيران في جسد والده البالغ من العمر 60 عاما، بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وتم نقل الأب للمستشفى لعلاجه.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية فإن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يرصد خلافا بين شاب ووالده أمام منزلهما بإحدى قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

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أحد الأشخاص كان قد التقط وقائع الحادث أثناء تصويره بهاتفه في مكان الواقعة وذلك عندما خروج الأب مسرعا من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه.

الأهالي أسرعوا لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الواقعة خلافات بين الابن ووالده.

وقالت صحيفة “الدستور” المصرية، إنها تواصلت مع الجهات الأمنية في أبو المطامير، للتأكد من صحة الواقعة وإذا كان هناك بلاغ بالفيديو، وكان الرد أنه لا يوجد حتى الآن بلاغ يخص تلك الواقعة ويجري التحقيق لبيان الملابسات وفحص الفيديو.