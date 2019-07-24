مصر.. نقل منى محرز نائب وزير الزراعة للمستشفى بعد انقلاب سيارتها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الدكتورة المصرية مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحادث سير حيث انقلبت سيارتها أثناء ذهابها إلى محافظة المنيا، بشمال الصعيد، وتم نقلها للمستشفى.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ذكرت أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعرضت لحادث سير، الأربعاء على مدخل مدينة المنيا، وهي في طريقها لافتتاح أحد مصانع الأعلاف.
وزارة الزراعة أضافت في بيان لها، أن نائب الوزير بخير، وتخضع لبعض الفحوص الطبية للاطمئنان عليها هي والمرافقين لها من مكتبها، بحضور سكرتير المحافظ ونائب مدير الأمن .
نائب الوزير كان من المقرر خلال جولتها اليوم أيضا، أن تتفقد عددا من مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني في محافظة المنيا.
وبحسب صحيفة “المصري اليوم” قال الدكتور محمود العناني، رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، في تصريحات صحفية له: إن منى محرز بخير، وليست بها أي إصابات أو كدمات، وستعود إلى القاهرة بعد اكتمال الفحص الطبي، وإن مرافقيها بخير، مشيرًا إلى أنه برفقة نائب الوزير في المستشفى الجامعي بالمنيا.
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