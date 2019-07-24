تعرف على أرباح محمد صلاح عن كل منشور من «إنستجرام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جاء اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن أسماء اللاعبين الذين يتحصلون على أموال وفيرة من منشوراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

موقع “هوبر” المتخصص في في إدارة وتسويق منصات التواصل الاجتماعي ومتابعة أجور اللاعبين، أكد أن صلاح يحصل على 165 ألف دولار “ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري” عن كل منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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نجم منتخب مصر جاء في الترتيب الـ12 في قائمة أكثر الرياضيين في العالم الذين يحصلون على العوائد المالية من منشورات موقع “إنستجرام”.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة الترتيب حيث يحصل على 875 ألف يورو، لكل منشور يقوم بنشره عبر حسابه، وفي المركز الثاني النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بنحو 647 ألف يورو عن كل صورة، ثم يأتي نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على “إنستجرام”.

رونالدو لديه ما يقرب من 177 مليون متابع على حسابه بـ”إنستجرام” ودائما ما يشارك جمهوره بصور تتعلق بأسلوب حياته ونجاحه في مجال كرة القدم.. كما يمتلك صلاح 30.5 مليون متابع عبر حسابه بـ”إنستجرام”.