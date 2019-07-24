حسام غالي يكشف سبب رفضه المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم المصري المعتزل حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة حاليا، سر رفضه المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في غانا، وفاز بها الفراعنة.

حسام غالي، قال في تصريحات تليفزيونية: قبل 2006، وصلني استدعاء رسمي من منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، لكني فوجئت بنبأ استبعادي من قبل وسائل الإعلام.

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لاعب وسط الأهلي السابق أضاف: قام الكابتن حسن شحاتة باستدعائي لقائمة أمم أفريقيا 2008، ولكني أخبرته بأنني لا أريد الانضمام من أجل التوقيع لنادي ديربي كاونتي، والذي كان يضمن لي المشاركة في 15 مباراة في الموسم، بعد ابتعادي عن المشاركة مع توتنهام لفترة طويلة.

غالي الملقب بـ”الكابيتانو” تابع خلال تصريحاته: رغم اختلافي مع حسن شحاتة في بعض الأمور الخاصة باختيارات اللاعبين، إلا أنني أحبه كثيرًا، ولم يكن يفرق أبدًا بين لاعبي الأهلي والزمالك في منتخب مصر.

يشار إلى أن منتخب مصر خرج من دور الـ 16 لبطولة أفريقيا النسحة 32 التي نظمتها مصر، بعد خسارته أمام منتخب جنوب أفريقيا.