نقل خالد الغندور إلى المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض نجم نادي الزمالك السابق خالد الغندور لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

نجم الزمالك السابق نشر صور له من داخل المستشفى عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: «ربنا يشفي كل مريض وشكرا دكتور عمر».

Advertisements

الغندور تلقى عدد هائل من تعليقات محبيه عبر حسابه الخاص، فسأله الجمهور عن وضعه الصحي، وتمنوا له الشفاء العاجل.

خالد ظهر في الصور وهو طريح الفراش يتلقى العلاج، بينما لم يذكر إن كان خرج من المستشفى أم لا.

كان الغندور يلعب في نادي الزمالك حتى اعتزاله، وكان كابتن الزمالك في الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003 لقب بـ”بندق” لقصر قامته، ويعد من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك، أحرز العديد من الأهداف خلال مشواره الكروى، كما أن للغندور رحلة احتراف قصيرة فى نادى كاظمة الكويتى.