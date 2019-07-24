براد بيت وليوناردو ديكابريو يحضران عرض Once upon a time in holly wood في هوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أقيم يوم الاثنين، 22 يوليو العرض الخاص لفيلم Once upon a time in holly wood في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور أبطاله براد بيت، وليوناردو ديكابريو، ومارجوت روبي والمخرج كوينتين تارانيتو.

كما شهد العرض حضور النجمة مارجوت روبي بفستان أبيض طويل تعود أزياؤه لفترة الستينيات، وهي إطلالة مستوحاة من أحداث الفيلم الذي يتناول حقبة زمنية معنية في هوليوود.

وكان ليوناردو ديكابريو قد خطف الأنظار بإطلالته الجذابة، حيث ارتدى بذلة زرقاء، فيما اختار براد بيت الظهور ببذلة ولكن بدون ربطة عنق.

والجدير بالذكر أن أحداث الفيلم تدور حول ممثل يدعى ريك دالتون الذي يلعب دوره “دي كابريو”، أما براد فيقدم دور صديقه الذي يحمل اسم ” كليف بوث”، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما، وذلك خلال ارتكاب القاتل الأمريكي تشارلز مانسون عددا من جرائم القتل، ومن ضحاياه فتاة تدعى شارون تيت التي تقوم بدورها مارجروت روبي، جارة دالتون في نفس العقار.