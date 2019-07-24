روجينا تتألق بالأخضر بمهرجان «جرش» بالأردن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تتواجد الفنانة المصرية روجينا في الأردن من أجل تكريمها بمهرجان «جرش» السينمائي.

روجينا شاركت جمهورها في صور من حفل التكريم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «تكريمي مهرجان جرش السينمائي».

الفنانة المصرية اختارت لها فستان أخضر فيروزي طويل، كشف عن تناسق قوامها، ووجهت الفنانة الشكر لمصمم الفستان الماكير الخاص بها.

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روجينا تلقت سيل من تعليقات الجمهور وزملائها بالوسط، حيث هنأها عدد كبير منهم على تكريمها ومنهم محمد رجب، مجدي كامل، وأحمد زاهر.

روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

الفنانة المصرية كانت متواجدة في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.

روجينا من مواليد عام 1973، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية والدرامية الهامة، وتمكن المخرج محمد سامي أن يظهرها بشكل جديد من خلال مسلسل «مع سبق الإصرار»، وحققت نجاحا كبيرا.