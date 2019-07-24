أول حفل يجمع محمد الشرنوبي بخطيبته السابقة سارة الطباخ بعد انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إعلان فسخ خطوبتهما بعد مشاكل كثيرة بينهما، حضر الفنان المصري محمد الشرنوبي حفل توزيع جوائز الميما، والذي أقيم مساء الإثنين 22 يوليو.

الحفل حضرته أيضا خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، ويعد هذا أول لقاء يجمعهما بعد إعلان الشرنوبي مؤخرا فسخ خطوبتهما.

Advertisements

الشرنوبي وسارة لم يلقيا السلام على بعضهما، كما جلسا بطاولتين مختلفتين، وعند تكريم سارة، لم يصفق الفنان لها مثل باقي الحضور، وأبدى تعجبه من وجود صورته في الفيديو التعريفي لنشاط شركتها Earth Production المنتجة لألبومه.

وكانت المنتجة سارة الطباخ قد تمت دعوتها للحفل لحصولها على جائزة أفضل منتجة في عام 2019، بينما تواجد الشرنوبي للتكريم بصفته أفضل مطرب شاب في الشرق الأوسط.

يذكر أن محمد الشرنوبي كان قد كشف تفاصيل الخلاف بينه وبين سارة الطباخ، والأسباب التي دعته لفسخ خطبته عليها بعد مضي ثلاثة أشهر فقط من الاحتفال بها، حيث أكد أنها جعلته يمضي على عقد احتكار مع شركتها لمدة 10 سنوات، وأنه لا يحق له التعاقد على أيعمل غنائي أو تمثيلي إلا بموافة شركتها، وهو ما تسبب بينهما في مشكل كبيرة جعلته ينهي خطوبتهما، مؤكدا أنه لا يعرف مصير مستقبله الفني.