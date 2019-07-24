كاثرين زيتا جونز تخطف الأضواء في عيد ميلاد صديقهما.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
خطفت النجمة و الممثلة البريطانية الشهيرة كاثرين زيتا جونز الأضواء برفقة زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس، مؤخرا، في عيد ميلاد صديق مقرب لهما.
والتقطت عدسات المصوريين مجموعة من الصور للنجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس فى حفل عيد ميلاد رجل الأعمال لورانس سترول فى إيطاليا، وبدا على النجمين أنهما لا يزالا مغرمان ببعضهما البعض.
النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، ارتدت فستان اسود مثير وعاري الصدر، بينما ارتدى زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس بدلة بيضاء كاملة.
وكان آخر أعمال كاثرين زيتا جونز، هو بطولة مسلسل “ملكة أمريكا” وهو التجربة الدرامية الأولى من إنتاج فيس بوك التى قرر مالكها مارك زوربيرج دخول عالم الفن والدراما تحديداً عبر هذا المسلسل ووقع اختياره على كاترين لتقوم ببطولته.
ويتناول العمل حياة ملكات الجمال من خلال مسابقة أقيمت فى أمريكا بين الفتيات تخللها مواقف كوميدية عديدة، وأحداص مثيرة.
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