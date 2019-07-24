أزمة جديدة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تسعى النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، للحصول على قصرهما الفرنسي “Chateau Miraval” والذي ترجع ملكيته لها ولزوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

وتتطلع أنجلينا للإعلان عن ذلك الأمر في التسوية النهائية لقضية انفصالهما، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يصيب زوجها السابق براد بيت بالجنون وتبدأ حرب جديدة بينهما.

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وكانت تقارير أمريكية قد كشفت على لسان أحد المقربين من النجمين الشهيرين أن أنجلينا جولي قد عادت إلى فرنسا مؤخرًا وزارت القصر الذي ما زالت تتشارك في ملكيته مع براد بيت.

وأضافت التقارير قائلة أن ما هو معروف أن الثنائي قد اتفقا بشكل ودي على أن يتشاركا ملكية ذلك القصر، كونه صفقة تجارية مربحة، لكن حين عادت أنجلينا لزيارة القصر مؤخرًا، اكتشفت مدى تعلقها به، وعرفت أن تملكها له سيصيب براد بالجنون.

وأشار المصدر إلى أن معركة “أنجلينا” للفوز بالقصر لن تكون سهلة، فزوجها السابق” بيت” هو الآخر مرتبط بالمكان، ويود أن يبقي على ملكيته فيه، وسيقاتل حتى النهاية.