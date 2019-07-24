نقل الفنانة ماجي بو غصن للعناية المركزة بعد خضوعها لجراحة خطيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، لجراحة دقيقة في الرأس ونقلت على أثرها للعناية المركزة.

وفاجأ الفنان اللبناني طارق سويد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، بطلبه الدعاء لها قائلًا: “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماجي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة”.

وأضاف: “ماجي انت قوية و رح ترجعي أقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.

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وكانت ماجي، قد خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة كيس من الرأس استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.

و قرّر الطبيب المشرف على حالتها إجراء الجراحة بعد متابعة حالتها لحوالي سنة بعدما كانت قد ألغيت العملية سابقاً، ومن المقرر أن تغادر العناية المركزة اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تحتاج لراحة لمدة شهرين.

وحرص عدد كبير من النجوم على التعليق على حالتها الصحية متمنين لها السلامة وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنانة الإماراتية أحلام التي استعانت بجمهورها لمعرفة تطورات الحالة الصحية لها.