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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية أنغام، عن سعادتها لفوزها بجائزة الميما، كأفضل مطربة، في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.
أنغام، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إنها تفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، مؤكدة أنها تواصل التجهيزات لألبومها الجديد وتستمع لعدد من الألحان.
وأضافت، أن الألبوم الجديد سيتضمن مجموعة من الأغاني التي سيتم تصويرها عن طريق الفيديو كليب.
وكان حفل توزيع جوائز الميما، قد شهد تكريم عدد كبير من النجوم، كل من النجم تامر حسني كأفضل مطرب وأفضل كليب لأغنية “عيش بشوقك”، والنجمة إليسا كأفضل أغنية “نفسي أقوله”.
كما تم تكريم الفنان محمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، والفنانة كارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، والمطرب محمود الليثي كأفضل مطرب شعبي، والمطربة بوسي، كأفضل مطربة شعبية، والمطرب أحمد شيبة عن أفضل تتر مسلسل
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق أنغام بعد حصولها على جائزة «الميما» كأفضل مطربة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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