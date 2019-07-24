حلمي بكر يتهم طليقته بالاعتداء عليه ومحاولة سرقة طفلته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرر الملحن المصري حلمي بكر، محضراً في قسم شرطة منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة بالقاهرة، يتهم فيه طليقته سماح القرشي بالتحريض على التعدي عليه بالضرب وخطف ابنته الصغيرة.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تعرض للضرب على يد هؤلاء البلطجية، وأنهم اقتحموا شقته في المهندسين وسرقوا محتوياتها، وخطفوا طفلته ريهام ، البالغة من العمر سنتين ونصف السنة، مؤكداً أن وراء تلك الحادثة طليقته سماح عبدالرحمن القرشي وأنها من قامت بالتحريض ضده.

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وأضاف، أنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة في الستشفى، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن، لإضافته للمحضر الذي حرره سامي حسن، المحامي الخاص به، وحمل رقم 19715 جنح العجوزة.

يذكر أن الملحن المصري أنجب مولودته “ريهام”، من زوجته التي تبلغ من العمر ٣٠ عاما، والتي تزوج بها منذ أربعة أعوام.

حلمي بكر يبلغ من العمر ٨٢ عام، وقد وصلت عدد زيجاته إلى 10 زيجات، كان من بينهن الفنانة سهير رمزي، وراندا ابن خالة الفنانة السورية أصالة، و”شاهيناز” شقيقة الفنانة الكبيرة شويكار، وهى والدة ابنه الوحيد “هشام”،