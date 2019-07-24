أمير بلجيكا لوران ينشغل بهاتفه أثناء النشيد الوطني للبلاد.. وزوجته تؤنبه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع أمير بلجيكا لوران، نفسه في موقف محرج التقطته الكاميرات وتحدث عنه وسائل الإعلام، خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الـ 188 لاستقلال بلجيكا.

الأمير لوران ظهر في لقطات خلال انشغاله بهاتفه المحمول وتحدثه به، وذلك أثناء عزف النشيد الوطني للبلاد في عرض عسكري بسبب، وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت قد أشارت إلى أن الواقعة حدثت في يوم 21 يوليو الجاري، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ 188 لاستقلال بلجيكا، الذي حضرته شخصيات من العائلة المالكة البلجيكية وعلى رأسهم الملك فيليب.

الأمير لوران البالغ من العمر 55 عاما، الذي حضر مراسم الاحتفال بزي رسمي، كان قد أخرج هاتفه الذكي مباشرة عند بدء النشيط الوطني لبلجيكا وأجرى مكالمة هاتفية وبعدها اضطر لوضع الهاتف في جيبه، بعد تأنيب زوجته له.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن الواقعة ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أمير بلجيكا بسبب سلوكه أثناء الاستعراضات العسكرية، فقد انشغل وتحدث في هاتفه أيضا خلال الاحتفالين الرسميين الأخيرين، ونام عام 2014 خلال احتفالات رسمية.