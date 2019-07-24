سبب عدم زواج الأميرة ديانا للمرة الثانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أرادت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، أن تتزوج مرة أخرى وتنجب المزيد من الأطفال، وذلك بعد انفصالها عن الأمير تشارلز؛ إلا أن رغبتها لم تتحقق بسبب خارج عن إرادتها.

الخبيرة الملكية إنغريد ستيوارت، أكدت أن الأميرة ديانا لم تفعل ذلك لأن الأمير ويليام أراد أن تكون والدته متواجدة كليا من أجله، على الرغم من أن الأمير هاري طالب بشدة أن تنجب طفلا آخر.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إنغريد ستيوارت، الكاتبة ورئيسة تحرير مجلة Majesty: في يونيو 1997، ناقشنا ما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، قالت إن هاري كان يطلب منها دائما أن تنجب طفلا آخر، لأنه سئم أن يكون الأصغر سنا، ولكن الأميرة ديانا أخبرته بأن هذا الأمر صعب بعض الشيء لأنها لم تكن متزوجة.

وأضافت، أن الأميرة ديانا أبدت رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال، وإنها لا ترى نفسها عزباء إلى الأبد، هاري أراد لها أن تتزوج مرة أخرى، ولكن ويليام لم يرغب بذلك، لقد أراد أن تكون ديانا موجودة من أجله فقط.

الخبيرة تابعت: إن ديانا قالت حسنا، يجب أن أتزوج شخصا مستعدا للتعامل معي، وفي غضون ذلك، كانت فكرة الزواج من حسنات خان، وهو طبيب بريطاني من أصل باكستاني، تشغل تفكيرها طوال الوقت، ولكنها لم تخبرني بذلك، تحدثنا عن نوع الرجل الذي يمكن أن تتزوجه، وقلت إنها تحتاج إلى شاب أمريكي لديه عقار ضخم.