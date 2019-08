جنيفر لوبيز تبكي في عيدها الخمسين، والسبب خطيبها

احتفل لاعب البيسبول السابق اليكس رودريغيز، بعيد ميلاد خطيبته النجمة العالمية جنيفر لوبيز الـ 50 على طريقته الخاصة، حيث قام بنشر فيديو يتضمن مجموعة من الصور التي تجمع العائلتين، بالاضافة الى لقطات مختلفة من حضورهما مناسبات ومهرجانات فنية وصور من اعلان خطوبتهما. كما تحدث أليكس شاكراً إياها على كل شي، معبراً عن حبه الشديد لها.

“لوبيز” لم تتمالك نفسها وعلّقت متأثرة جداً بما ورد في الفيديو من كلام وصور، وكتبت “أنا أبكي. أنا أحب حياتنا… أحبك حبًا شديدًا… Thank you my beautiful Macho”.

وكانت لوبيز قد فاجأت الجمهور باعلان خطوبتها من “رودريغيز” منتصف آذار/مارس الفائت، حيث قامت بنشر صورة لخاتم الخطوبة مع عدة قلوب، كذلك فعل “رودريغيز” الذي نشر نفس الصورة وكتب ”قالت نعم”.

نذكر ان لوبيز ورودريغيز يتواعدان منذ 2017.

وبدأت لوبيز حياتها كراقصة ومغنية كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.