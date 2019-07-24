لهذا السبب حذف تويتر حسابًا للاعب كرة قدم محترف

Jul 24, 2019
مقالات مختارة: قام موقع تويتر بحذف حساب سرت مزاعم بأنه يخص لاعب كرة قدم يستعد للإعلان عن كونه مثليًا.
وبحسب “رويترز” فقد كان الحساب المجهول الذي حمل اسم ”لاعب كرة القدم المثلي” ذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حيث سيكون بوسع هذا اللاعب أن يذكر علنا ”وبكل فخر وثقة أنه لاعب كرة قدم محترف ومثلي الجنس”.
ولا يوجد أي لاعب كرة قدم من الرجال أعلن صراحة عن أنه مثلي الجنس على صعيد كرة القدم الاحترافية في انجلترا.
وتم نشر رسالة على الحساب المجهول جاء فيها ”اعتقدت أنني قوي. كنت مخطئا“ قبل أن يحذف الحساب الذي اجتذب الحساب أكثر من 50 ألف متابع.
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