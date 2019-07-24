بعد غياب فاروق الفيشاوي تغيرات في عرض مسرحية الملك لير

اضطرت أسرة مسرحية الملك لير بالاستعانة بالفنان أحمد فؤاد سليم للعب دور "جلوستر" بدلا من الفنان فاروق الفيشاوي، بينما قام بدور "كنت" الذي كان يجسده سليم، الفنان أيمن الشيوي.

وأدت هذه التغيرات إلى تجسيد مخرج المسرحية تامر كرم شخصية "دوق كورنويل" والذي كان يجسده أيمن الشيوي".

وسبب تعذر سفر فاروق الفيشاوى إلى المملكة العربية السعودية مع أسرة المسرحية إلى هذه التغيرات، وهو الأمر الذي سيتكرر في العروض المقبلة والتى تقام، في الفترة من 8 وحتى 10 من شهر أغسطس المقبل.

وأعلن القائمون على المهرجان القومي للسينما برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز عن تكريم النجم فاروق الفيشاوي في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس.

يشار إلى ان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بمرض بالسرطان خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

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قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه إبنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختين الكبيرتين في إمتداح وتملق والدهما فيما تقوم إبنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.

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