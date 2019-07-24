استئناف بروفات مسرحية أحمد عز وروبى "علاء الدين"

أكد المخرج مجدى الهوارى لـ"اليوم السابع"، أنه يستأنف التحضيرات والبروفات الأخيرة من مسرحية "علاء الدين" التى تجمع بين النجم أحمد عز والنجمة روبى، لافتاً إلى أن سبب التأخير البروفات والاستعدادات للمسرحية هو انشغال عز فى تصوير فيلمه "ولاد رزق 2" المقرر عرضه فى عيد الأضحى.

ويجسد عز شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعد أن يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

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