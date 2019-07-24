أحمد عز يحتفل بعيد ملاده الـ48 بصورة من طفولته نفس الضحكة

احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده باستعادة ذكريات طفولته، مشاركًا جمهوره بصورة جديدة له في صغره عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "الفرق كبير بس نفس الضحكة".
يُذكر أنَّ الفنان أحمد عز من مواليد 23 يوليو 1971، ويبلغ من العمر 48 سنة عامًا، وهو من مواليد حي المعادي، وكان آخر أعمال الفنان أحمد عز هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، هند صبري، وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
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