القاهرة - لايف ستايل
نشر المطرب تامر عاشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة للاعب محمود تريزيجيه.
ووجه من خلالها المطرب تامر عاشور رسالة تهنئة للاعب محمد تريزيجيه بمناسبة انتقاله لنادى أستون فيلا الإنجليزي قائلا "مبروك لأخويا وصديقى اللاعب الدولى العالمى تريزيجيه توقيعه مع أستون فيلا هو ده مكانك يا كابتن "premire leagu" نعم الأخلاق ونعم الأخ".
وجاءت أبرز تعليقات متابعى تامر عاشور :
تريزيجه نجم مصر
الله يوفقه وييسرله أمره
فعلا يستحقها
يستاهل كل خير
الف مبروك يا نجم
و يذكر ان النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر، انضم إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي.
وكان قد خاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 10.
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يوجه رسالة لـ تريزيجيه بعد توقيعه لـ أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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