القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة صابرين على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنان الكبير فاروق الفيشاوى الذي تعرض لوعكة صحية شديدة.
وعلقت صابرين على الصورة قائلة: "ربنا يشفيك يا رب يا طيب يا جدع يا أستاذ يا أخ يا صديق يا غالي لو اتكلمت على صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك، فاروق الفيشاوي".
وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن إصابته بمرض السرطان في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عدة أشهر، وأكد أنه سيحارب المرض وسينتصر عليه.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #فاروق الفيشاوى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.
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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين توجه رسالة لـ فاروق الفيشاوي بعد أزمته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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